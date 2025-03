Chris MOL SRB Freitag, 14.03.2025 | 12:09 Uhr

Ein anderer weiterer berechtigter Ansatz in dieser Sache ist aus meiner Sicht wie folgt:



Laut Gesetz bin ich zur Hilfeleistung (z. B. bei Verkehrsunfällen zur Ersten Hilfe) verpflichtet. Als medizinischer Laie ohne entsprechende Ausbildung, kann ich es selbst nicht einschätzen, was für eine Verletzung oder Erkrankung vorliegt, bzw. wie schwer die Verletzung bzw. Erkrankung ist.



Bei der Wahl des Notrufe entscheidet letztendlich der am anderen Ende der Verbindung Diensthabende am Telefon durch die Antworten auf seine Fragen, in welcher Qualifikation und welchem Umfang medizinische Fachkräfte zum Einsatz kommen. Und dafür soll nun der einfache Bürger bei Fehlalarmen bezahlen?



Persönlich halte ich diese Entscheidung und Regelung, welche derzeit z. B. im LK MOL praktiziert wird, für rechtlich sehr fraglich und vor Gericht als nicht belastungsfähig.