Eine Signalstörung in Schöneweide bringt am Montagmorgen den S-Bahnverkehr in Berlin durcheinander.

Betroffen sind nach Angaben der Bahn mehrere Linien. Die S45 fällt komplett aus, auch die S85 ist außer Betrieb. Die S47 fährt nur zwischen Schöneweide und Spindlersfeld und die S8 verkehrt nur zwischen Birkenwerder und Treptower Park. [sbahn-berlin.de]

Auch bei den Linien S46 und S9 gibt es Probleme. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, dass sich Fahrgäste auf Ausfälle und längere Wartezeiten einstellen müssen. Wann die Signalstörung behoben ist, sei noch unklar.