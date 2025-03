Eine spezielle Schutzwohnung für Opfer von Ausbeutung und Menschenhandelt ist am Montag in Berlin offiziell eröffnet worden. Dort sollen sie sicher sein vor Übergriffen oder Einschüchterung durch die Ausbeuter.

Betroffene würden oft in ihrer Not ausgenutzt und müssen unter miserablen Bedingungen arbeiten, teilte die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales mit. Arbeitsausbeutung gebe es von der Bau- und Landwirtschaft bis zur häuslichen Pflege und der Gastronomie in vielen Bereichen.

Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte seien besonders gefährdet. Bisher habe es an einer sicheren Unterkunft für Betroffene gefehlt, nachdem illegale Beschäftigung beendet und Täter ermittelt seien.

2023 wurden in Berlin laut Polizeilicher Kriminalstatistik 20 Fälle von Menschenhandel und Ausbeutung registriert. Das sei aber nur die "Spitze des Eisbergs", betont die Senatsverwaltung. Sie geht von einer sehr hohen Dunkelziffer aus. Die Betroffenen kommen nach Behördenangaben sowohl aus Europa, aktuell am häufigsten aus Rumänien und Bulgarien, als auch aus Drittstatten, dabei vor allem Indien und Vietnam.