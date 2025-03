Ein Seehund ist in den vergangenen Wochen mehrfach in der Elbe bei Wittenberge (Prignitz) gesichtet worden. Dabei sind Seehunde und Kegelrobben eher an den deutschen Küsten, in Nord- und Ostsee zu Hause. Neugierige sollten den Raubtieren jedenfalls nicht zu nahe kommen, sagte Jonathan Kunkel, Umweltpädagoge im Besucherzentrum Rühstädt des Naturschutzbundes (Nabu), am Dienstag der DPA.

Es sei bekannt, dass der Seehund mindestens seit dem 17. Februar in der Region sei, so Kunkel. Junge Seehunde gingen gerne auf Wanderschaft und würden auch Flüsse hoch schwimmen. "Es kommt ab und an mal vor." Auch Süßwasser sei für die Tiere unbedenklich, sagte Kunkel.