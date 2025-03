Aktuellen Informationen der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) zufolge müssen die Menschen am Dreieck Funkturm Richtung Norden mehr als eine halbe Stunde mehr einplanen. Doch die Lage scheint sich weiter zuzuspitzen, wie es weiter hieß. Auch die Umfahrungsstrecken vom Messedamm über die Königin-Elisabeth-Straße sowie über den Spandauer Damm Stadtein- sowie auswärts sind ähnlich stark belastet.

Noch in der Nacht sollte eine Umfahrung der Brücke über die Gegenfahrbahn eingerichtet werden.



Ein Sprecher der Autobahn GmbH sagt dem rbb am Mittwochabend, dass die Brücke wohl für mindestens zwei Jahre gesperrt bleiben wird. Die Brücke führt am Dreieck Funkturm die A100 in Richtung Wedding über die Gleise der S-Bahn.