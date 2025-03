Rebecca Berlin Sonntag, 23.03.2025 | 13:09 Uhr

Gewalt gegen Menschen in helfenden und Päd. Berufen ist inzwischen an der Tagesordnung. Lehrer, Sozialarbeiter, Sanitäter, Mediziner, Polizei. es ist fast Alltagsgeschehen geworden. Was wenn immer weniger diese Berufe ausüben wollen? Unser Land wird gerade zerstört, Infrastruktur, Bildung, das Miteinander. Es gibt dafür nicht den einen Grund und auch nicht die eine Partei. Alle hier vorgebrachten Kommentare machen Sinn und alles gehört zusammen. Aber tatsächlich hilft erstmal! leider nur eine angemessene Konsequenz aus dem Angriff und was ich da lese, das setzt sicher kein Zeichen. Hut ab vor der Lehrerin, die sich dem Ganzen stellt und zurückkehrte. Bitte berichtet weiter über diese Schule.