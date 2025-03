So 02.03.25 | 12:04 Uhr

Eine 19-jährige Person hat sich bei einem Sturz von einer Hausfassade in der Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg lebensgefährlich verletzt.

Sie wurde in der Nacht zu Sonntag mit einem Klettergeschirr an einem Seil hängend aufgefunden, wie der Lagedienst der Polizei dem rbb am Morgen mitteilte.