Rund 400 Menschen haben am Sonntag auf dem Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg an einer Solidaritätsdemo für den abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu teilgenommen. Das sagte ein Sprecher der Berliner Polizei dem rbb am Sonntagnachmittag.



Sie folgten einem Aufruf des Vereins CHP Bund Berlin zu einem Flashmob unter dem Motto "Wir sind alle İmamoğlu" - mit Masken des inhaftierten türkischen Oppositionspolitikers.



Die Protestveranstaltung verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle.