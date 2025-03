Nach 40 Jahren im Einsatz für den SFB und Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) geht der Journalist Ulli Zelle Mitte März in den Ruhestand. Zelle begleitete aus Reporter zahlreiche historische Ereignisse, wie der rbb am Donnerstag mitteilte. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Berichterstattung zum Mauerfall um den 9. November 1989.

Ulli Zelle selbst sagte zu seinem Abschied: "Ich durfte jahrzehntelang diese verrückte Stadt Berlin miterleben. Und die unglaublichen Veränderungen in meinen Beiträgen dokumentieren. So lerne ich jeden Tag dazu. Was für ein großartiger Job!"

Zelle, 1951 in Niedersachsen geboren, wurde zunächst in Hannover zum Werbekaufmann ausgebildet, studierte dann in West-Berlin Wirtschafts- und Gesellschaftskommunikation an der Hochschule der Künste (HdK) und anschließend Publizistik an der Freien Universität.

Nebenbei arbeitete Ulli Zelle in dieser Zeit bereits für Zeitungen und Agenturen und wurde schließlich 1984 Hörfunkreporter beim Sender Freies Berlin (SFB). Ein Jahr später wechselte er zum Fernsehen und arbeitete dort für die Abendschau.



Zelle arbeitete als Reporter und Moderator und war auch viele Jahre für das "Heimatjournal" unterwegs. Für die ARD-Formate "Kulturreport" und "Bilderbuch Deutschland" drehte Ulli Zelle Beiträge, er schrieb Bücher über Berlin. Zudem ist er Sänger seiner Band "Ulli & Die Grauen Zellen".