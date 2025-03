Nach mehreren trockenen Wochen ist die Waldbrandgefahr in Brandenburg deutlich angestiegen: In fast allen Landkreisen gilt am Freitag eine hohe Waldbrandgefahr (Stufe vier), wie der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, dem rbb am Freitag sagte. Nur in den Kreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz gilt die mittlere Gefahrenstufe drei.

Vor einer Woche sah die Lage deutlich entspannter aus: Im Nordwesten des Landes galt laut Daten des Brandenburger Umweltministeriums die mittlere Gefahrenstufe drei, im Südosten eine sehr geringe Gefahr (Stufe eins).