Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) zeigte sich ernüchtert. Im rbb verwies er darauf, dass es gute Gründe gebe, Enten und Schwäne nicht zu füttern: "Es ist (...) wider der Natur der Tiere, die sich ja eigentlich nicht an Menschen gewöhnen sollen, sondern wild hier bleiben sollen. Und (...) es ist auch das Thema Gewässerverunreinigung, was dort immer wieder eine Rolle spielt." Dennoch seien die Stadtverordneten mehrheitlich der Auffassung gewesen, dass es auch künftig möglich sein soll, Enten und Schwäne zu füttern.



Eine bundesweite Regelung zur Fütterung der Tiere gibt es nicht. In zahlreichen Gemeinden und Städten stellt es aber eine Ordnungswidrigkeit dar, Brot ins Wasser zu werfen. In Potsdam etwa drohen dafür bis zu 1.000 Euro Bußgeld.