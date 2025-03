Sonne satt soll es in der nächsten Woche in Berlin und Brandenburg geben. Und nicht nur das - es wird auch noch warm dazu. Bis zu 16 Grad werden erwartet. Damit ist der Winter erstmal abgeschrieben - aber noch nicht komplett.

Der Start in die neue Woche soll frühlingshaft werden. Laut ARD-Wetterkompetenzzentrum werden am Montag Temperaturen von 9 bis 11 Grad erwartet. Dabei soll es heiter bis wolkig und voraussichtlich ohne Regen bleiben. Gegen Mitte der Woche sollen die Temperaturen weiter steigen und am Freitag und Samstag seien dann sogar 15 bis 16 Grad in der Region drin. Dabei soll es sonnig und trocken bleiben.