Grund für das schöne Frühlingswetter ist nach Angaben von Meteorologe Arndt der anhaltende Einfluss einer Hochdruckzone vom Atlantik. "Zehn bis zwölf Stunden Sonne sind da am Mittwoch und teilweise auch in den kommenden Tagen möglich." Die Abkühlung dann in der Nacht sei deutlich und führe vor allem im Süden Brandenburgs teilweise zu leichten Minustemperaturen. Der am Mittwoch und Donnerstag teils noch böige Wind nehme zum Wochenende hin ab und mache die Frühlingstemperaturen noch angenehmer.