Nicht nur am Donnerstag, pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang, auch in den kommenden Tagen wird es frühlingshaft warm. Nur am Samstag frischt der Wind auf und kann Spuren von Saharastaub enthalten. Nächste Woche kommen dann Wolken.

Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang am Donnerstag können sich Menschen in Berlin und Brandenburg über Bilderbuchfrühlingstage freuen. "Am Donnerstag erwartet die Menschen in der Region strahlender Sonnenschein bei meist wolkenlosem Himmel", fasst der ARD-Wetterexperte Torsten Walter zusammen. Erreicht würden bis zu 19 Grad. "Die 20-Grad-Marke wird mancherorts erst am Freitag erreicht werden. In Berlin allerdings wird es auch da maximal 19 Grad warm".

Tagsüber wird es also frühlingshaft warm. In der Nacht könne es sowohl zu Freitag als auch zu Samstag stellenweise aber noch zu Nachtfrost kommen. "Insbesondere in Mulden und Senken. In höheren Lagen kann es bis zu fünf Grad plus werden". Weiteren Nachtfrost soll es aber in den nächsten Tagen dann nicht mehr geben, so der Meteorologe.

Dafür zieht der Saharastaub wieder heran. Auch der Samstag soll laut Walter frühlingshaft freundlich sein. Doch aus süd- bis südwestlicher Strömung werde besagter Sand herangetragen, der den Sonnenschein zeitweise eintrüben könnte. Zudem befördere er die Wolkenbildung. Die Temperaturen für Samstag hängen demnach auch von der Menge des herangewehten Saharastaubs ab. "14 bis 18 Grad sind möglich". Doch der Wind frische deutlich auf. "Es bleibt aber – und das gilt auch für Sonntag – für die Jahreszeit sehr mild". Es werde auch bis einschließlich Sonntag wahrscheinlich nicht regnen in der Region. Allerdings zögen schon am Sonntag mehr Wolken auf. "Von Rückfall in den Winter kann man aber nicht sprechen".