Frühling und kein Regen - Viel Wochenendsonne und ab Montag ein bisschen Sahara

Fr 07.03.25 | 20:45 Uhr

Bild: dpa/Carstensen

Neue Grautöne am Himmel erwarten die Meteorologen erst für die Mitte der kommenden Woche. Bis dahin gibt es fast jeden Tag zweistellige Sonnenstunden, und Temperaturen bis fast 20 Grad. Und dann kommt auch noch die Sahara vorbei.

Am Wochenende ordentlich warm und sonnig, zum Wochenbeginn nicht mehr ganz so schön, aber auch kein nasskühles Wetter wie befürchtet: So lassen sich grob die Wetteraussichten für die kommenden Tage zusammenfassen.



"Sonnabend bis 19 Grad und elf Sonnenstunden, Sonntag bis 18 Grad und zehn Sonnenstunden", lautet die Vorhersage von ARD-Wetterdienst-Meteorologe Torsten Walter. "Hier wirkt jetzt noch das ausgeprägte Hoch 'Ingeborg', das sich aber dann nach Osteuropa zurückzieht und eine unübersichtliche Lage bei uns hinterlässt."

Picture Alliance/Andreas Franke Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) - Schild mit "Naturschutz-Eule" wird 75 Jahre alt Nach dem Zweiten Weltkrieg fing ein Ehepaar aus dem Oderland damit an, sich für den Schutz von Tieren und Umwelt zu engagieren. Noch heute ist das gelbe Schild mit der Eule in Wäldern, Mooren oder an Wiesen zu finden. Das soll nun gewürdigt werden.

Leichte Minustemperaturen in den Nächten

Schönes Frühlingswetter, so Meteorologe Walter, heißt am Sonnabend in Zahlen: 17 bis 19 Grad, mit sehr leichten Nebelfeldern in einigen Senken und wenigen Schleierwolken am Himmel. Am Sonntag gibt es dann ein bisschen geringere Temperaturen in der Spitze von 15 bis 18 Grad und ein paar mehr Wölkchen.



"Allerdings: Die Nächte bleiben weiter frisch, mit schnell abfallenden Temperaturen am Abend, das heißt: keine milde Frühlingsluft mehr, wenn die Sonne weg ist", so der Meteorologe. Nachts könnten die Temperaturen sowohl in der Nacht zum Sonntag als auch in der Nacht zum Montag noch ortsweise auf leichte Minusgrade von ein oder zwei Grad zurückgehen.



Saharastaub - mit der höchsten Konzentration am Montag

Mit dem milden Wetter und den Winden kommt in diesen Tagen aus dem Süden Saharastaub

nach Deutschland. Die Konzentration allerdings ist zu Beginn des Wochenendes in Berlin und Brandenburg nach Angaben von Meteorologe Walter noch eher gering. "Die höchste Konzentration erwarten wir hier für die Region am Montag, da hat es dann auch aufgrund des Staubs die Sonne ein bisschen schwerer." Da aber auch das Niederschlagsrisiko am Montag noch sehr gering bleibe, sei auch die Wahrscheinlichkeit von Auswaschungen des Sandes gering, dass es sich also vielleicht auf Autodächern oder glatten Flächen niederschlagen könnte, sei unwahrscheinlich. Kurz: Der Staub ist da, seine Auswirkungen und seine Sichtbarkeit aber bleiben vage.

picture alliance/dpa/P.Pleul Interview | Nabu Brandenburg - Was die starken Temperaturschwankungen mit Flora und Fauna machen Die derzeitige Achterbahn in Sachen Temperatur hat auch Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt in der Region. Zum jetzigen Zeitpunkt richtet sie aber noch nicht wirklich viel Schaden an. Das kann sich aber noch ändern, sagt Björn Ellner vom Nabu.



Ab Mittwoch wohl erst größere Schauerneigung

Die zuletzt noch als erheblicher Wetterumschwung angekündigte Abkühlung zu Beginn der nächsten Woche tritt nach Angaben von ARD-Wetterdienst-Meteorologe Walter zunächst nicht ein: "Abkühlung? - Ja, die ist aber nicht so dramatisch und erst ab Dienstag, eher Mittwoch dann so richtig spürbar."



Die Wetterlage werde ab Dienstag laut Walter "ein wenig unübersichtlich": "Es gibt nicht ein einziges Tief, das da kommt, sondern mehrere kleine Tiefs, die so ein wenig rumeiern, dann über Deutschland verenden und so einige Wolken, aber kaum Regen bringen. Eigentlich keine große Wetterumstellung, sondern eher neue Grautöne." Erst für Mittwoch - so die grobe Voraussicht - rechnet der Meteorologe mit stärker sinkenden Temperaturen auf dann nur noch einstellige Werte und "eine größere Schauerneigung".

Sendung: Antenne Brandenburg, 7.3.2025, 19 Uhr