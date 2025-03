Die Europäische Kommission will den Abschuss von Wölfen erleichtern. Zur Begründung wurde am Freitag auf die wachsende Zahl der Tiere verwiesen und auf die Bedrohung, die sie für den Nutztier-Bestand darstellten.

Wie weiter mit dem Wolf – darüber wurde am Mittwochabend in Prenzlau diskutiert. Der Landkreis Uckermark hatte Landwirte, Jäger und Umweltschützer zum "Wolfshearing" eingeladen. Das Ergebnis ist ein Forderungskatalog an die Brandenburger Landesregierung.

Die Kommission schlug eine Verankerung der so genannten Berner Konvention in EU-Recht vor. Der Status der Wölfe wird dabei von "streng geschützt" auf "geschützt" herabgesetzt.

Der Vorschlag muss noch von den EU-Ländern und dem Europäischen Parlament gebilligt werden.



"Die Konzentration von Wolfsrudeln in einigen europäischen Regionen ist zu einer echten Gefahr geworden, insbesondere für Nutztiere", erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der

Leyen. Die Änderung entspreche dem Wunsch der lokalen Behörden nach mehr Flexibilität beim Management von Wolfspopulationen.



Laut Bundeslandwirtschaftsministerium ist die Zahl der Wölfe in der EU zwischen 2012 und 2023 von 11.200 auf 20.300 gestiegen. Wölfe würden pro Jahr etwa 65.500 Nutztiere töten, überwiegend Schafe und Ziegen.