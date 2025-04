Was da gerade und in den nächsten Wochen genau passiert, erklärt Christoph Halter. Er ist in Berlin einer der Experten für Abrisse und hat mit seinem Unternehmen schon viele Bauwerke abgebaut, unter anderem die Spandauer-Damm-Brücke, die mit der Ringbahnbrücke vergleichbar ist.

Der Rückbau der maroden Ringbahnbrücke der A100 am Berliner Funkturm wird derzeit vorbereitet. Über eine Kamera der Autobahn GmbH kann live verfolgt werden, was dort passiert [youtube.com] . Noch diese Woche soll der Abriss beginnen.

Also in dem Fall ist es garantiert kein Kies, sondern Recyclingmaterial. Es soll den Zweck erfüllen, dass das Gleis darunter nicht beschädigt wird. Das haben wir bei der Spandauer-Damm-Brücke auch gemacht, auf der Autobahn. Das ist mal sehr aufwändig, weil es viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn dann jetzt die Betonbrocken runterfallen, sollen die das Gleis nicht beschädigen können.

Christoph Halter: Eine besonders große Herausforderung technisch ist das eigentlich nicht. Aber in Brücken sind teils asbesthaltige Abstandshalter - generell in Stahlbeton-Bauten - verbaut. Ich weiß nicht, wie es bei dieser Brücke ist, aber so etwas kann zu Problemen führen bei der Entsorgung von Baumaterial.

rbb: Herr Halter, so ein Brückenabriss ist aufwändig. Was genau sind die Gefahren - und hier bei der Ringbahnbrücke die speziellen Schwierigkeiten?

Die Brücke soll Stück für Stück abgetragen werden. Wie funktioniert das genau?

Spannbetonbrücken haben einen Hohlkasten, der praktisch das ganze Gerüst trägt. Und an den Brücken links und rechts sind Kragarme drin [an einer Stelle befestigte waagerechte Balken, Anm.d.Red.], die mit normaler Bewehrung [in den Beton eingearbeiteter Stahl, durch den die Zugspannung aufrecht erhalten wird, Anm.d.Red] ausgestattet sind. Und auch wenn sie dann die Spannglieder durchknipsen - das haben wir auch erlebt an der Spannbetonbrücke am Spandauer Damm -, dann fällt die Brücke nicht in einem Stück runter.

Man kann das schon sukzessive abknabbern, mit einer Betonzange, mit großen Baggern - das ist gar kein Problem bei der Reichweite. Man muss halt ein bisschen symmetrisch vorgehen, dass nicht eine Seite überlastet wird. Dann kriegt man das schon hin, das ist kein großes Problem.

Also man fängt da in der Mitte an, zwischen den Pfeilern - oder wo geht es los?

Das ist egal. Man muss nur sehen, dass man von beiden Seiten parallel abricht, dass kein Übergewicht entsteht.