Wernerklingbiel Berlin Freitag, 04.04.2025 | 13:24 Uhr

Für die 150 Mio.Euro,die Herr Wissing für die Brücke im Besitz seines Ministeriums,es handelt sich um eine Bundesautobahn,so aus der hohlen Hand als Anschubfinanzierung bereitgestellt hat,könnte man etwa 15 km neue Straßenbahnstrecken bauen,Aber nicht mit CDU und SPD,da werden selbst Straßenbahnstrecken für 20000 Fahrgäste/Tag gestrichen,weil es dem SUV nicht gefällt, eingeengt zu werden.Wenn eine Brücke einzustellen droht,geht es doch auch,weil es gehen muß.Und wenn es einen vernünftigen öffentlichen Nahverkehr gäbe,wären auch die Straßen nicht so voll,wie von Falkenberg bis Marzahn und Hellersdorf täglich bewiesen wird.Und in Treptow verendet die A100 künftig in ähnlich ausgebauten Straßen,wie die Ersatzstraßen nun in Charlottenburg.Man braucht Verkehrswege,sie können aber auch elektrifizert im Gras liegen mit 4 schmalen Stahlbändern als Schienen.Und wenn man die Straßenbahner anständig bezahlt,fahren sie auch.