Neue Elbbrücke für A14-Verlängerung bald in endgültiger Position

Die neue Brücke über die Elbe bei Wittenberge für die künftige A14 Richtung Ostsee wird derzeit in ihre endgültige Position gebracht. Bald verbindet sie Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Die neue Elbebrücke über die künftige Autobahn A14 bei Wittenberge (Prignitz) erreicht bald das Ufer in Sachsen-Anhalt. Wie das Unternehmen Deges am Dienstag mitteilte, wird die Stahlkonstruktion ein letztes Mal über den Fluss verschoben. Der Vorgang soll am Mittwoch abgeschlossen werden.