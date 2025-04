Auf der S3 wird zudem noch an einer weiteren Stelle gebaut: Zwischen Erkner und Rahnsdorf. Darum fahren Ersatzbusse. Die Bauarbeiten beginnen auch hier am Freitag um 21:45 Uhr, sie dauern bis zum 5. Mai.

Wer bei all den Sperrungen im Nahverkehr aufs eigene Auto ausweichen will, muss Geduld mitbringen: Der ADAC erwartet ab Freitag auf den Straßen "spürbar mehr Verkehr und mehr Staus als an den Vorwochenenden" [adac.de] . Denn nicht nur Berlin und Brandenburg starten in die Osterferien, sondern auch noch sieben andere Bundesländer. Vor allem Freitagnachmittag und Samstagvormittag soll es voller werden.

In Berlin und Brandenburg werden wohl vor allem die A9 von und nach München, der Berliner Ring (A10) und die A12 zwischen dem Dreieck Spreeau und Frankfurt (Oder) betroffen sein. Hinzu kommt der Dauerstau auf der A100 wegen der gesperrten Ringbahnbrücke. Zudem stehe auf der A115 in Richtung Dreieck Nuthetal zwischen Spanischer Allee und Zollamt Dreilinden nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, so die Verkehrsinformationszentrale.

Es gibt aber auch gute Nachrichten von den Straßen: Der ADAC erwartet rund um den Start der Osterferien zwar "viel Verkehr, aber kein Stauchaos". Und der Sonntag vor Ostern (13. April) solle sogar "ein guter Reisetag" werden - dann erwartet der Automobilclub nur wenig Verkehr.

Dem Stau entfliehen - und entfliegen - können die, die am Flughafen BER ihre Osterreise starten, nur bedingt. Die Betreiber rechnen in den Ferien mit rund 1,2 Millionen Fluggästen. Vor allem am Osterwochenende könnten die Terminals voll werden: Von Karfreitag bis Ostermontag sollen sich etwa 300.000 Reisende am BER tummeln.