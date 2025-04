Selbstwirksamkeit andersrum Dienstag, 15.04.2025 | 10:24 Uhr

"Eine Braut, die so geschmückt werden muss, entfalten keine Liebe aus sich heraus". Bei allem Verständnis dafür, dass der Fachkräfte- (Fachärzte-) mangel in Brandenburg ein echtes Problem darstellt ist dieser Weg lediglich eine millionenschwere Scheinlösung für eine Region die abschreckt! Hier anzusetzen wäre doch der richtige Ansatz, denn es geht ja nicht nur um Ärzte sondern wahrscheinlich um alle anderen Berufe auch. Ich behaupte mal, dass die Leute in die landschäftlich schöne Region nicht wollen, liegt insbesonder daran die beiden braunen Parteien hier bei oder über 50% liegen - das muss klar sein. Wer braun wählt, schafft sich ab und die Leute, die dort leben haben die Verantwortung dafür wie es weiter geht und nicht diejenigen die das Programm finanzieren. Handeln hat Konsequenzen die verantwortlich getragen werden müssen.