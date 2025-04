Eine Obstbäuerin bekommt Ärger mit der Lebensmittelüberwachung: Mit ihrem Frucht- Aufstrich ist zwar alles in Ordnung. Doch die Schrift auf den Etiketten ist zu klein und weicht um 0,33 Millimeter von der Norm ab. Was nun?

Katja Brecht produziert seit über 20 Jahren in Frankfurt (Oder) Aufstriche aus regionalem Obst. Eigenhändig kochen sie und ihre Mitstreiter Markendorfer Beeren in Gläschen ein - alles unter Aufsicht der Behörden. "Wir haben uns an die Vorgaben gehalten und dann eine Marmeladen-Küche eingerichtet", erklärt Brecht. "Nicht mehr so wie Omas in einem Windeltopf, sondern richtig in einem Edelstahl-Kessel und extra separiert gekocht."