Die Berliner Polizei hat Zweifel an einem angeblichen Wildschwein-Angriff auf Obdachlose im Müggelpark geäußert. Bei dem Vorfall am Großen Müggelsee war in der Nacht zu Dienstag eine Frau schwer verletzt worden, ein Mann erlitt leichte Verletzungen. Nach einer Zeugenaussage war die Frau von den Wildtieren attackiert worden.