Freund in Schweden ertränkt?

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat gegen einen 65-Jährigen Anklage erhoben, der einen befreundeten Mitsegler in Schweden ertränkt haben soll. Sie wirft ihm gefährliche Körperverletzung und heimtückischen, in Verdeckungsabsicht begangenen Mord vor, wie sie am Dienstag mitteilte.

Der mutmaßliche Täter soll sein 71 Jahre altes Opfer zunächst an den Schultern und später am Kopf derart unter Wasser gedrückt haben, dass er starb. Der Vorfall spielte sich den Angaben zufolge im August 2024 im schwedischen Kattegat nach einer Segelregatta ab, an der beide gemeinsam teilgenommen hatten.