Startzeiten und Sperrungen - Auftakt des 23. Spreewaldmarathons

Do 24.04.25 | 16:16 Uhr

dpa Audio: Antenne Brandenburg | 24.04.2025 | Martin Schneider / Hans Joachim Weidner (Organisator) | Bild: dpa

Vier Tage, neun Disziplinen und 23 Strecken. Mehr als 10.000 Sportbegeisterte werden am Wochenende zum 23. Spreewaldmarathon erwartet. Welche Strecken und Verkehrseinschränkungen wird es geben?

Der 23. Spreewaldmarathon 2025 findet vom 24. bis 27. April in verschiedenen Orten im Spreewald statt, darunter Burg, Lübbenau und Straupitz. Der Auftakt ist am Donnerstag um 18:30 Uhr in Straupitz (Dahme-Spreewald) und beginnt mit einer sechs Kilometer langen Abendwanderung.

picture alliance/Frank Hammerschmidt Freizeitsport - Alles Wissenswerte zum Spreewald-Marathon Bereits zum 23. Mal findet vom 24. bis 27. April und rund um Burg, Lübbenau sowie Straupitz der sogenannte Spreewald-Marathon statt. Mit jeder Menge Disziplinen, einem bunten Rahmenprogramm und ganz besonderer Verpflegung.

23 Strecken durch verschiedene Landkreise

Die 23 unterschiedlichen Routen führen durch die südlichen Brandenburger Landkreise Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und Dahme-Spreewald – angefangen bei Straupitz sowie durch Lübbenau und Burg. Insgesamt wird es sechs Startbereiche geben. Der längste Marathon mit einer Strecke von rund 42 Kilometern als auch der Halbmarathon mit knapp 21 Kilometern beginnen am Sonntag jeweils um 8.50 und 9.00 Uhr in Burg. Neben den 23 Strecken gehören in diesem Jahr Laufen, Wandern, Walken, Radfahren, Run and Bike, Skaten und Paddeln, Longboard und Stand-Up Paddling zum Programm. Knapp 11.500 Teilnehmer haben sich dieses Jahr angemeldet - ein neuer Rekord, sagte der Organisator Hans Joachim Weidner dem rbb. Ein Highlight sind die Nachtläufe am Freitagabend in Lübbenau und Samstagabend in Burg, beide starten jeweils um 20.30 Uhr. Die Strecken sind beide fünf Kilometer lang und beleuchtet - in Lübbenau führt sie entlang des Hafens und der Orangerie, weiter nach Lehde und von da aus zurück am Flußufer der Fließe.

IMAGO/Kickner Klimawandel und Tagebauende - Kanuparadies Brandenburg hat Angst vor Wassermangel Kanus, Kajaks und Kähne – in Brandenburger Regionen wie dem Spreewald prägt der Wassersport den Tourismus. Immer mehr Besucher und Bootsverleihe bilden einen klaren Trend - dem die Angst vor Klimawandel und Wassermangel gegenübersteht. Von Jakob Lobach

Sperrungen und Einschränkungen

Durch die Vorbereitungen für den Spreewaldmarathon kommt es zu Sperrungen. Die Bahnhofstraße in Burg wird während des Aufbaus des Start- und Zielbereichs am Freitag teilweise zwischen 18 bis 20 Uhr gesperrt. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind betroffen – die Linien 47 und 48 werden dementsprechend umgeleitet. Am Samstag und Sonntag wird die Bahnhofstraße vollständig gesperrt und öffentliche Linien wie die 44 und 47 gekürzt. Die Linie 48 entfällt in diesem Zeitraum vollständig. Daneben wird die Ringchaussee Samstagnachmittag ab 16.30 Uhr komplett gesperrt. Sämtliche Sperrungen werden am Sonntag, 27. April um 17 Uhr wieder aufgehoben.

Sendung: Antenne Brandenburg, 24.04.2025, 09:30 Uhr