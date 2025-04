Gesichtsschleier am Steuer auch in zweiter Instanz abgelehnt

Mit ihren Einwendungen habe die Frau es nicht vermocht, ernstliche Richtigkeitszweifel an der Entscheidung des Verwaltungsgerichts zu wecken oder Verfahrensfehler aufzuzeigen, erklärte das Oberverwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht hatte sein Urteil unter anderem damit begründet, das in der Straßenverkehrsordnung festgelegte Verhüllungsverbot gewährleiste eine effektive Verfolgung von Rechtsverstößen im Straßenverkehr, indem es die Identifikation der Verkehrsteilnehmer ermögliche. Religiöse Gründe müssten demgegenüber zurückstehen.

Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes ist unanfechtbar, einen Antrag der Klägerin auf Zulassung der Berufung lehnte das Gericht ab.

Mit der Thematik haben sich bereits mehrere Gerichte in Deutschland beschäftigt. In Rheinland-Pfalz hatte das Oberverwaltungsgericht in Koblenz zuletzt im August 2024 entschieden, dass der Antrag einer Muslimin auf Befreiung vom Verhüllungsverbot beim Autofahren zu Recht abgelehnt worden ist. Nach Angaben der Verkehrsverwaltung ist in Berlin bislang keine Ausnahmegenehmigung erteilt worden.