Ein Radfahrer ist am Donnerstagmittag in Ahrensfelde (Bernau) mit einem Auto kollidiert und gestorben.

Die Verletzungen seien so schwer gewesen, dass der Radfahrer ihnen trotz Einsatzes der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle in der Eichner Chaussee erlegen sei, hieß es in einer Meldung der Polizeidirektion Ost.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich beim Unfallopfer um einen 71-jährigen Mann, der von einem in Richtung Landsberger Chaussee fahrenden Auto erfasst wurde. Der 18-jährige Autofahrer befindet sich zur medizinischen Betreuung in einem Krankenhaus.

Zur genauen Ursache des Unfalls ermittelt nun die Kriminalpolizei.