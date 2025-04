Die seit 2019 angekündigten Bauarbeiten für die Freitreppe am Humboldt-Forum in Berlins historischer Mitte sollen nun im Spätsommer 2025 beginnen.



"In diesem Jahr soll es losgehen mit dem Bau", sagte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. "Sichtbare Bauarbeiten erwarten wir zu Beginn des dritten Quartals, also in der zweiten Jahreshälfte", so Gaebler. Die Bauverwaltung rechne mit Kosten von rund sieben Millionen Euro und einer Bauzeit von zwei Jahren. Die Fertigstellung der 38 Meter breiten Freitreppe, die vom Schlossplatz zum Spreekanal hinunterführen soll, ist für Juli 2027 geplant.