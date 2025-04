Baumblütenfest in Werder beginnt am Samstag

Die 146. Auflage des Baumblütenfestes beginnt am Samstag in der Havelstadt Werder. Neun Tage lang können Besucher in rund 30 Höfen und Gärten Obstweine und vieles mehr probieren. Das große Volksfest öffnet erst am 30. April, es wurde auf vier Tage verkürzt.

Schon seit 1879 laden Obstbauern die Besucher ein, sich im Frühling auf ihren Plantagen umzusehen und die Blüte von Apfel- oder Kirschbäumen zu feiern. In den vergangenen Jahren hatte das Baumblütenfest mehrere Hunderttausend Menschen in das Havelland gezogen. Mit der Zeit war die Traditionsveranstaltung aber wegen Saufgelagen und Straftaten in Verruf bekommen.