5.700 Einsatzkräfte sollen für Sicherheit am 1. Mai in Berlin sorgen

So seien Vorkehrungen getroffen worden, um zu verhindern, dass Fahrzeuge in Kundgebungen gesteuert werden. "Ein großes Thema ist der umfassende Zufahrtsschutz", so die Polizeipräsidentin. Um zu verhindern, dass Autos in Menschenmengen fahren, arbeite man je nach Versammlung mit unterschiedlichen Konzepten - etwa mit sogenannten Oktablöcken, also Absperrelementen, die fest auf den Straßen verankert sind, oder auch mit Fahrzeugen, um die Versammlungen mobil zu schützen.

Wie in den Vorjahren seien rund 5.700 Einsatzkräfte in der Stadt unterwegs, davon rund 2.000 aus dem Bund oder anderen Bundesländern, so Slowik Meisel.

Außerdem wurde die Umgebung der Strecke der linksradikalen "Revolutionären 1.Mai-Demo" vom Südstern nach Neukölln und zurück bereits gründlich begutachtet, wie es hieß. Bei der Demonstration am Abend des 1. Mai wird laut Polizei der Nahost-Konflikt eine große Rolle spielen. Erwartet werden in Kreuzberg und Neukölln mehr als 10.000 Demonstranten.

Wie die Polizei bereits vor einigen Tagen mitteilte, sollen Dutzende sogenannte Konfliktmanager am Donnerstag losgeschickt werden, um aggressive Demonstranten und andere Menschen zu beruhigen. Außerdem seien zehn Lichtanlagen zum Ausleuchten kritischer Punkte für Notfälle ebenso vorbereitet wie Wasserwerfer in Nebenstraßen.

An der Spitze des Zuges läuft demnach ein Block von linken pro-palästinensischen und israelfeindlichen Teilnehmern. Ganz am Ende soll der Block von eher israelfreundlichen Linken und Linksradikalen mit einigen Hundert Demonstranten laufen. Das zeige die Zerrissenheit der linken Szene, hieß es von der Polizei. Bestimmte pro-palästinenische Parolen und Symbole sind als verfassungsfeindlich verboten, etwa wenn sie terroristischen Organisationen wie der Hamas zugeordnet werden.

In den kommenden Tagen soll es richtig warm werden. Passend dazu öffnen die Berliner Freibäder, zuerst am Mittwoch das Kreuzberger Prinzenbad. Es ist der Auftakt einer Freibadsaison mit klaren Regeln - und neuen Ticket-Tarifen.

Insgesamt sind am 1. Mai mehr als 30 Kundgebungen und Demonstrationen geplant. Darunter ein Protest gegen die geplante nächtliche Schließung des Görlitzer Parks - in Form einer Party mit dem Titel "Free görli - Rave against the Zaun". Bereits am Donnerstagmittag wollen im Rahmen einer großen satirischen und bunten Aktion Protestgruppen durch das Villenviertel Grunewald ziehen.

Die traditionelle Demonstration der Gewerkschaften will am Donnerstagvormittag vom Strausberger Platz zum Roten Rathaus ziehen. Schon am Mittwochabend ist eine größere linke Demonstration in Wedding geplant. Später treffen sich linke Gruppen mit dem Motto "Take back the night" am Mariannenplatz in Kreuzberg.