Kleingärten müssen Abrissarbeiten an A100-Brücke weichen

Für den Abriss und Neubau der Ringbahnbrücke am Autobahndreieck Funkturm in Berlin werden acht Kleingärten dauerhaft wegfallen. Das bestätigte ein Sprecher der bundeseigenen Autobahn GmbH am Freitag dem rbb.

Die betroffenen Pächter müssen in dieser Woche ihre Parzellen räumen, wurden nach rbb-Informationen aber von der Autobahn GmbH entschädigt. Über die jeweiligen Summen wollten beide Seiten keine Auskunft geben.