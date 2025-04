Bild: rbb

Anwohner im Umfeld klagen derweil über starken Pkw-Verkehr in den umliegenden Straßen. Der Autoverkehr der A100 in Fahrtrichtung Norden wird zwar auf einer Spur über die Gegenfahrbahn geleitet - das bedeutet aber oft: Stop-and-Go. So mancher nimmt da lieber nach eine eigene Route. Die Pkw, die über die Avus (A115) auf die A100 in Fahrtrichtung Nord wollen, werden zudem auf den Messedamm geleitet und suchen sich dann ihren Weg durchs Westend.