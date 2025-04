100 Euro pro Kopf und Nacht - Anwohner sollen wegen A100-Brückenabriss Lärmentschädigung erhalten

Mi 09.04.25 | 19:10 Uhr

Am Freitag startet der Abriss der Ringbahnbrücke an der A100 in Berlin. Für den dadurch entstehenden Lärm sollen Anwohner nun entschädigt werden. Pro Kopf und Nacht bietet die Autobahn GmbH 100 Euro.

Für die Belästigungen beim Abriss der Ringbahnbrücke sollen Anwohner in Berlin-Charlottenburg eine Entschädigung erhalten.



Die Arbeiten seien lärmintensiv und könnten auch am Wochenende und nachts stattfinden, teilte die Autobahn GmbH am Mittwoch in einem Schreiben an die Anwohner mit, das dem rbb vorliegt. Menschen in einem Teil der A100-zugewandten Seite der Dernburgstraße wurde demnach ein Angebot gemacht. Demnach werden pro Person und Nacht zwischen dem 10. und dem 17. April 100 Euro für eventuelle Hotelkosten gezahlt.



Achttägige Arbeiten starten am Freitag

"Uns geht es dabei in erster Linie um den Gesundheitsschutz für die Anwohner. Darum war es uns wichtig, ein unkompliziertes Verfahren zu wählen. Mal sehen, wie viele sich melden", hieß es von der Autobahn GmbH. Die Beträge würden auch gezahlt, wenn keine Übernachtungskosten anfallen. Sie seien aber auf den genannten Betrag pro Person gedeckelt. An der Baustelle könnte der Baulärm laut Autobahngesellschaft bei den Anrainern mehr als 60 Dezibel erreichen - auch am Wochenende und nachts. Zur Einordnung: Bei 55 bis 65 db(A) kann es bereits schwierig sein, den Fernseher in der Wohnung zu verstehen, wie es in der Berliner Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm heißt.



Die marode Ringbahnbrücke der A100 in Berlin wird ab Freitagmittag abgerissen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich acht Tage dauern.

