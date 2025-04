Abrissarbeiten an maroder Ringbahnbrücke vor Abschluss

A100 in Berlin

Der Abriss der A100-Autobahnbrücke über die Ringbahngleise in Berlin-Charlottenburg ist fast abgeschlossen. Das hat Dirk Brandenburger von der zuständigen Autobahngesellschaft des Bundes am Mittwoch bei einer Pressekonferenz gesagt. Unterdessen haben am Nachmittag die Bagger mit dem Abbruch des letzten Abschnitts der ehemaligen Ringbahnbrücke begonnen.

Der Großteil der Abrissarbeiten soll bis Donnerstagabend beendet sein. Über die Osterfeiertage wird den Angaben nach nicht gebaut, auch um Anwohner zu entlasten. Ob der weitere Zeitplan eingehalten werden kann, will man in der kommenden Woche schauen. Dann sei auch absehbar, ab welchem konkreten Tag die Ringbahn wieder fahren kann.