Teile der A100 werden vier Nächte in Folge gesperrt

In den kommenden Nächten werden Teile der Autobahn A100 in Berlin gesperrt. Grund sind laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

In den Nächten von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch gibt es jeweils zwischen 21:00 und 5:00 Uhr eine Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Kurfürstendamm und Hohenzollerndamm in Fahrtrichtung Neukölln, wie die VIZ mitteilte. Zusätzlich sei die Überfahrt von der A115 zur A100 Richtung Neukölln gesperrt.