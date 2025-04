Verwaltungsgericht Berlin - Aktivist kann nach pro-palästinensischem Protest vorerst in Deutschland bleiben

Fr 11.04.25 | 12:45 Uhr

Bild: dpa/A.Riedl

Ein Ire, der Deutschland verlassen sollte, weil er an gewaltsamen pro-palästinensischen Protesten in Berlin beteiligt war, kann vorerst bleiben. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht im Eilverfahren entschieden, wie es am Freitag mitteilte. Das Berliner Landesamt für Einwanderung hatte dem Mann sowie einer Irin und einer Polin im März die EU-Freizügigkeitsrechte entzogen, außerdem wollte sie eine amerikanische Person ausweisen.

Amtsaufklärungspflicht nicht ausreichend nachgekommen

Der Berliner Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) begründete das Vorgehen der Behörde im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses damit, dass von den Personen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit Deutschlands ausgehe. Er verwies dabei vor allem auf gewaltsame Vorfälle an der Freien Universität am 17. Oktober 2024. Damals drangen Vermummte in ein Gebäude ein und bedrohten Beschäftigte. Aus Sicht des Verwaltungsgerichts ist das Landesamt für Einwanderung bei der Entscheidung über den Entzug der EU-Freiheitsrechte "seiner Amtsaufklärungspflicht nicht in ausreichendem Maße" nachgekommen. Die Behörde habe versäumt, die Ermittlungsakten bei der Staatsanwaltschaft anzufordern.

Einzelfall müsse individuell geprüft werden

Im Kontext der Vorfälle an der FU gebe es gegen etwa 20 Menschen Strafanzeigen. Anhand der vorliegenden Unterlagen sei es nicht möglich festzustellen, in welchem Maße sich der Ire an der Aktion beteiligt habe. Dies sei aber unerlässlich, um eine Entscheidung treffen zu können. Laut Verwaltungsgericht ist eine strafrechtliche Verurteilung nicht zwingend nötig für die Entscheidung über den Entzug der EU-Freiheitsrechte. Der Einzelfall müsse aber individuell geprüft werden, erklärten die Richter.

dpa/Carstensen Besetzung der Berliner FU - Vier ausländischen Aktivisten droht Ausweisung aus Deutschland Drei EU-Bürger und ein Amerikaner sollen an pro-palästinensischen Aktionen in Berlin teilgenommen haben. Ihnen werden mehrere Straftaten vorgeworfen. Verurteilt sind sie nicht. Nun sollen sie das Land verlassen.

Innenverwaltung will Urteil im Hauptverfahren abwarten

Die Senatsinnenverwaltung teilte auf Anfrage mit, sie werde gegen die Entscheidung keine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen. Die Behörde warte das Urteil des Gerichts im Hauptsacheverfahren ab. Eine Sprecherin der Innenverwaltung kündigte jedoch an: "Sobald dies ohne Gefährdung der Ermittlungen möglich ist, werden die Strafverfahrensakten angefordert, um die Vorwürfe noch substantiierter darlegen zu können." Der innenpolitische Sprecher der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus Vasili Franco kritisierte die Innenverwaltung. "In einem Rechtsstaat braucht es konkrete Vorwürfe und Beweise für eine konkrete schwere Gefahr, um Sanktionierungen zu treffen", sagte Franco laut Mitteilung. Ein solches Vorgehen würde das Vertrauen in den Rechtsstaat nicht stärken.

Mehrere Ermittlungsverfahren wegen Straftaten