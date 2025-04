Drei EU-Bürger und ein Amerikaner sollen an pro-palästinensischen Aktionen in Berlin teilgenommen haben. Ihnen werden mehrere Straftaten vorgeworfen. Verurteilt sind sie nicht. Nun sollen sie das Land verlassen.

Berlin will vier Personen ausweisen, die an einem Protest gegen das Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen teilgenommen haben. Das hat das Landesamt für Einwanderung rbb|24 am Mittwoch auf Nachfrage bestätigt. Zuerst hatte das US-Portal "The Intercept" berichtet.

Der Schritt richtet sich demnach gegen drei Personen aus der EU und eine weitere Person aus den USA. Den vier Menschen wird vorgeworfen, sich im Oktober vergangenen Jahres an der Besetzung des Präsidiums der Freien Universität Berlin beteiligt zu haben. Dabei wurden Mitarbeiter der Universität bedroht und Bürotechnik zerstört. Sie sollen außerdem Widerstand gegen Vollzugsbeamte geleistet und verbotene Symbole und Parolen verwendet haben. Ihnen wird auch Antisemitismus vorgeworfen. Die Beschuldigten bestreiten das.