Die Trommel eines Betonmischers hat sich am Dienstag bei einer Fahrt in Berlin-Oberschöneweide gelöst und ist auf die Straße gestürzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der Fahrer des dazugehörigen Lastwagens gegen 10:30 Uhr von der Spindlersfelder Straße nach links auf die Straße An der Wuhlheide abbiegen - dabei fiel die Trommel auf die Straße. Ein Autofahrer, der rechts neben dem Fahrzeug fuhr, konnte rechtzeitig bremsen, so dass niemand verletzt wurde, wie es weiter hieß.

Durch den Aufprall der Trommel wurde die Fahrbahnoberfläche beschädigt. Zudem liefen Beton und Betriebsmittel aus. Die Feuerwehr entfernte beides, während der Betonmischer zur Erstellung eines Gutachtens beschlagnahmt wurde.

Die Straße blieb wegen des Unfalls 13 Stunden lang gesperrt.