In Berlin verteuert sich ab 1. April das Sozialticket. Außerdem verringert sich die Höchsteinkommensgrenze für das Elterngeld. Interessierte Bürger können den Fahrzeugschein per App prüfen und fürs Energieeinspeisen gelten neue Tarifregelungen.

Maßgeblich für diese Schwelle ist das zu versteuernde Einkommen, also nicht das Bruttoeinkommen. Bis Ende März 2025 galt noch die Grenze von 200.000 Euro, mit der Neuregelung verringert sich also die Zahl der Anspruchsberechtigten.

Das Elterngeld, das Mütter und Väter als Lohnersatzleistung erhalten, wenn sie nach der Geburt eines Kindes zu Hause bleiben, soll nur noch an Alleinerziehende und Paare gehen, die ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von maximal 175.000 Euro haben. Diese neue Grenze gilt, wenn das Kind am oder nach dem 1. April geboren wird.

SPD und BSW haben sich in Brandenburg auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt. Der Entwurf ist rund 70 Seiten lang und umfasst zwölf Hauptpunkte. Was steht drin? Ein Überblick aus der landespolitischen Redaktion.

Das wird sich in Brandenburg ändern

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ab Anfang April eine neu entwickelte Fahrzeugschein-App [bmdv.bund.de] statt des gedruckten Papier-Fahrzeugscheins erproben. In der App soll der Fahrzeugschein einfach, digital und sicher verwaltet und geteilt werden können. Vorausgegangen war diesem Nutzertest eine interne Testphase. Die Erfahrungen der Testnutzer und ihr Feedback sollen in die Weiterentwicklung einfließen.

Die theoretischen Führerscheinprüfung wird verändert. Neue Fragen in den Prüfungsbögen zielen darauf ab, geänderte Verkehrsregeln abzuprüfen, auch werden bei bislang abgefragten Gebieten neue Antwortmöglichkeiten eingeführt. Neu ist auch, dass nun Multiple-Choice-Fragen mit Bildern illustriert werden. Damit soll die Kenntnis von Verkehrszeichen genauer überprüft werden. Wer mit einer Software oder Apps für die Prüfungen lernt, sollte die Programme aktualisieren.

Ab 11. April startet wieder der Kulturzug als Direktverbindung von Berlin über Cottbus nach Wrocław in die neue Saison. In rund viereinhalb Stunden Fahrzeit verbindet der Kulturzug Berlin mit der polnischen Metropole Breslau (Wrocław). An Bord läuft dabei ein zweisprachiges Kulturprogramm [vbb.de].