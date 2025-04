Nach einem Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes leben in Deutschland mehr Menschen, die als arm gelten - auch in Brandenburg und vor allem in Berlin. In Berlin ist die Armutsquote zudem überdurchschnittlich hoch.

Die Zahl der in Berlin und in Brandenburg von Armut Betroffenen hat sich erhöht. Brandenburg steht im bundesweiten Vergleich allerdings gut da, während in Berlin die Armutsquote deutlich gestiegen ist und auch im Bundesvergleich überdurchschnittlich hoch ist, wie der Paritätische Wohlfahrtsverband mitteilte.

Nach 14,8 Prozent im vergangenen Jahr zählten inzwischen 14,9 Prozent der Bevölkerung in Brandenburg zu den Armen, teilte der Verband am Dienstag in Potsdam unter Berufung auf seinen Paritätischen Armutsbericht mit - der auf Daten des Statistischen Bundesamts beruht. Konkret betroffen seien demnach 381.000 Menschen in der Mark.