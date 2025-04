Neue Ansagen in Zügen

Zugbegleiter in Regionalzügen der Deutschen Bahn wenden sich im Falle überfüllter Wagen neuerdings mit Ansagen an Fahrgäste, keine Personen mit Fahrrädern mehr einsteigen zu lassen. Das bestätigte eine Bahnsprecherin rbb|24 am Freitag. Zuerst hatte der "Tagesspiegel-Checkpoint" berichtet.

Dies komme demnach nur "auf regionalen Linien" vor. Automatische Durchsagen gebe es keine, sondern "individuelle Ansagen der Kundenbetreuer:innen, wenn dies die Situation und die Sicherheit im Zug erfordert. Wenn der Zug an die Kapazitätsgrenze gelangt ist, ist kein weiterer Einstieg mit Fahrrädern möglich", teilte die Sprecherin mit.