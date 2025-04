Fluglärm am BER: Deutsche Flugsicherung will "segmentierte Anflüge" einführen

Die Deutsche Flugsicherung will sogenannte segmentierte Anflüge einführen. Das bedeutet, dass Maschinen nicht mehr zwingend in einer gerade Linie auf die Landebahn zufliegen müssen, was Anwohner in dicht besiedelten Gebieten besser vor Lärm schützen soll.