UM-Pendler Dienstag, 08.04.2025 | 09:56 Uhr

Kommunikation und Bahn schließt sich eben in der Regel aus.

Gut das sie immerhin dafür einen auf den Deckel bekommen.



Dass die Brücke weg muss ist leider unvermeidbar, aber auch hier haben sie es so lange hinaus gezögert, wie es eben nur ging. Als Pendler, der täglich da unterwegs ist, hat man diese einspurige Stelle ja schon seit einer Ewigkeit. Also da war weder irgendwas plötzlich noch schnell .. wie immer also bei der Bahn.