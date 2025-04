Die Berliner Bürgerämter werden mit Kameras ausgestattet. Auch das Landesamt für Einwanderung soll nach eigenen Angaben Selbstbedienungsterminals in Betrieb nehmen. In Brandenburg sind auch in den Melde- und Ausländerbehörden sogenannte Fotoboxen geplant.

Dieses Jahr gibt es im Mai einen Extra-Feiertag – allerdings nur in Berlin und nicht in Brandenburg. Am 8. Mai jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges. In Berlin wird dieser Tag deswegen einmalig ein Feiertag. In Brandenburg ist der Tag ein Gedenktag, an dem trotzdem gearbeitet werden muss. Der Brandenburger Landtag beschloss Ende März, dass die Landesregierung prüfen soll, ob der 8. Mai alle fünf Jahre in Brandenburg zu einem gesetzlichen Feiertag werden kann – aber erst ab 2030.

In Berlin sollen am 8. Mai stadtweit über 100 Veranstaltungen während einer Gedenkwoche zum 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus stattfinden [kulturprojekte.berlin]. Auch in Brandenburg sind zahlreiche Gedenkveranstaltungen, Führungen und Ausstellungen geplant.