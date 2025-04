Katholische Kirche - Kondolenzbücher und Trauerbeflaggung für verstorbenen Papst Franziskus

Nach dem Tod von Papst Franziskus wird auch in Berlin und Brandenburg weiter getrauert. So wird in der Hedwigs-Kathedrale in Mitte am Dienstagnachmittag ein Kondolenzbuch ausgelegt. Nach rbb-Informationen will sich auch Berlins Erzbischof Koch dort eintragen. Außerdem findet in der Rosenkranzbasilika in Steglitz eine Messe für den Papst statt. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte zuvor mitgeteilt, dass ab Freitagmittag das offizielle Kondolenzbuch in der Apostolischen Nuntiatur in Berlin-Neukölln ausliegen wird.

Fahnen auf halbmast

In Berlin hat die Innenverwaltung für den heutigen Dienstag Trauerbeflaggung angeordnet. Sie gilt an allen Einrichtungen des Landes Berlin. Auch das Brandenburger Innenministerium ordnete Trauerbeflaggung für alle Dienstgebäude des Landes an, wie es mitteilte. Die Landkreise und kreisfreien Städte würden ebenso darum gebeten, hieß es. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ordnete Trauerbeflaggung an den obersten Bundesbehörden an. Dies teilte das Ministerium am Dienstag mit. Aufgrund der Anordnung wurden am Dienstag die Fahnen vor beispielsweise Bundesministerien auf halbmast gesetzt.

Auf einigen Gebäuden wurden die Flaggen am Dienstag auf Halbmast gesetzt.

Das Oberhaupt der knapp 1,4 Milliarden Katholiken war am Montag im Alter von 88 Jahren gestorben. Als Todesursache gab der Vatikan die Folgen eines Schlaganfalls an. Franziskus soll am Samstagmorgen in Rom beigesetzt werden, für Deutschland wird an der Trauerfeier unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen.