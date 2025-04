Durchsuchungen wegen Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern

Do 10.04.25 | 21:05 Uhr

Wegen Darstellungen von sexualisierter Gewalt an Kindern sind in Berlin und Brandenburg sieben Wohnungen durchsucht worden. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt.

Demnach hatten die Durchsuchungen bereits zwischen dem 24. und 27. März in den Ortsteilen Buckow, Lichtenrade, Hohenschönhausen, Steglitz, Schöneberg, Lichtenberg und Marzahn sowie in Potsdam stattgefunden.