Karin B. Berlin-Friedrichshain Donnerstag, 17.04.2025 | 09:52 Uhr

Alle Jahre wieder...Immer diese Nörgelei. Wird gebaut/saniert, wird gemeckert und passiert nichts, ist es auch wieder nicht recht, weil uns diese Versäumnisse dann 10fach irgendwann einholen...und wieder gemeckert wird. Kann man aktuell vielerorts sehen.

Die Kunst besteht darin, sich an Gegebenheiten anzupassen und trotzdem das Optimum dabei rauszuholen. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ich sag es jetzt mal krass: Wir Ossis haben gelernt, mit so etwas umzugehen und das Beste daraus zu machen.

Vielleicht wäre es auch sinnvoller, für die Reise an den Osterfeiertagen generell mehr Zeit einzuplanen - schon Di/Mi zu fahren und erst NACH Ostermontag zurückzukommen...wenn man unbedingt zu dieser Zeit wegfahren MUSS.

Wir genießen dann die Ruhe mitten in unserem Berlin und grillen an. Perfekt.