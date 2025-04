Niederschlag war in den vergangenen Wochen rar in der Region. Gerade einmal 13 Liter pro Quadratmeter fielen im März in Berlin und Brandenburg. Das waren lediglich 40 Prozent der Menge, die im vieljährigen Mittel (1991 bis 2020) sonst in der Zeit fällt, wie Frederik Raff vom ARD-Wetterkompetenzzentrum rbb|24 sagte. Kaum besser waren die Werte im Februar - mit etwa 22 Liter pro Quadratmeter gab es ebenfalls deutlich weniger Niederschläge als gewöhnlich.

"Anfang Februar hat sich die Großwetterlage in Europa nachhaltig umgestellt. Über Mittel- und Nordeuropa haben sich immer wieder langlebige Hochdruckgebiete bilden und etablieren können", so Raff. Tiefausläufer, die sonst vom Atlantik feuchtere Luft zu uns bringen, seien häufig in West- und Südeuropa geblieben.

Die Folge ist nicht nur zu wenig Regen für Flora und Fauna. Auch Menschen spüren häufiger, dass da etwas anders in der Luft ist.