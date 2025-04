Ein 84-Jähriger hat am Dienstagabend mit seinem Auto das Brandenburger Tor in Berlin passiert. Er fuhr über den Pariser Platz und durch die rechte Seite des Wahrzeichens, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei habe er einen Poller aus der Verankerung gerissen und sei daraufhin auf der anderen Seite auf dem Platz des 18. März zum Stehen gekommen.

Ein Objektschützer der Berliner Polizei, der das Brandenburger Tor bewachte, bemerkte das und ging daraufhin zum Wagen. Er öffnete die Fahrzeugtür des Seniors, um die Lage besser einschätzen zu können, und alarmierte seine Kollegen.