Aktionstag - Neun Berliner Bürgerämter bieten Dienste ohne Termin am 14. Mai an

Mi 30.04.25 | 16:20 Uhr

Bild: dpa/Jörg Carstensen

Die Berliner Bürgerämter bieten am 14. Mai erstmals einen Aktionstag mit terminfreien Zeiten an. Bürgerinnen und Bürger, die Behördendienstleistungen rund um den Reisepass und den Personalausweis in Anspruch nehmen wollen, können an diesem Tag in drei Vierteln der Bezirke ohne Termin zum Bürgeramt gehen und dort einen neuen Ausweis oder Reisepass beantragen. Das teilte der Senat am Mittwoch mit. An der Aktion nehmen neun der zwölf Berliner Bezirke teil. In Reinickendorf, Lichtenberg und Pankow wird es das terminfreie Angebot nicht geben.

Angebot nur für Pass- und Ausweisangelegenheiten

Das Angebot gelte zunächst ausschließlich für Pass- und Ausweisangelegenheiten – also nur für Dienstleistungen rund um den Personalausweis, den Reisepass und die eID, hieß es in der Senatsmitteilung. Die sogenannte "Allzuständigkeit" der Berliner Behörden werde zudem am Aktionstag für 24 Stunden ausgesetzt. Berliner können demnach nur das Bürgeramt im dem Bezirk nutzen, in dem sie auch gemeldet sind. Wer beispielsweise in Lichtenberg gemeldet ist, kann an diesem Tag nicht ins Bürgeramt Marzahn-Hellersdorf gehen.

Der Berliner Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte, die Bürgerämter böten einen großartigen Service an und machten den Bürgerinnen und Bürgern an dem Aktionstag ein zusätzliches Angebot. "Sie können ohne vorherige Terminbuchung ins Bürgeramt kommen und dort etwa einen Reisepass oder Personalausweis neu beantragen. Ich freue mich, dass sich so viele Bezirke an dem Experiment beteiligen."